Бойові дії на Донеччині, 120 бойових зіткнень, ворожі обстріли, падіння дронів у Фінляндії, війна на Близькому Сході. Яким запам’ятається 1496-й день повномасштабної війни.

Російські військові завдали авіаудару по центральній частині Слов'янська на Донеччині. Серед пошкоджених об’єктів опинився єдиний на Донеччині пологовий будинок.

“КАБи, центральна частина Словʼянська. Зруйновано навчальний заклад, магазин. Пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, державні установи. Серед пошкоджених будівель – єдиний на Донеччині пологовий будинок”, – повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

За його словами, діти, породіллі та медперсонал пологового будинку не постраждали. Відомо про одного пораненого.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 30 березня відбулося 120 бойових зіткнень.

Найбільше боїв на Покровському напрямку - 24.

Російські окупанти завдали авіаударів по Глухівській громаді на Сумщині.

Станом на 23.16 кількість постраждалих зросла до 13.

Україна готова до Великоднього перемир’я і форматів закінчення війни, які дозволять не втратити гідність і незалежність. Про це президент Володимир Зеленський сказав в аудіокоментарі журналістам 30 березня.

Він зазначив, що нормальні люди, які поважають життя, говорять про припинення вогню назавжди. Але Україна готова до будь-який компромісів, “окрім компромісів, як я сказав, з нашою гідністю і суверенітетом”.

Президент України провів телефонну розмову з фінським президентом Александром Стуббом. Лідери країни обговорили інцидент із падінням дронів на фінську територію.

Зеленський за підсумками розмови повідомив у Telegram, що вони мають спільне бачення ситуації. Україна надає всі необхідні дані.

Дрони перетнули повітряний простір Фінляндії кілька днів тому, під час української атаки на Росію. Речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що Україна перепросила за цей інцидент. “Можемо ствердно сказати, що в жодному разі жодні українські дрони в бік Фінляндії не спрямовувалися. Найбільш вірогідною причиною є відхилення російськими системами РЕБ”, – сказав він.

Сьогодні, 30 березня, з 11:00 на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, організацій, банків та інших установ масово надходили анонімні повідомлення про замінування, повідомила Нацполіція.

Станом на 14:50 до підрозділів поліції надійшло 1216 повідомлень. У жодному з перевірених випадків інформація про замінування не підтвердилася.

