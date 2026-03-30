На Дніпропетровщині через удари РФ загинула людина, відомо про 12 поранених

Упродовж 30 березня російські окупанти завдали майже 70 разів по двох районах Дніпропетровської області. Одна людина загинула, 12 дістали поранень.

Як повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, ворог атакував область безпілотниками та артилерією.

"На Нікопольщині бив по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській та Покровській громадах. Пошкоджені гімназія, багатоквартирні і приватні будинки, магазини, майстерня та автомобілі", – ідеться у повідомленні.

У Покровській громаді унаслідок атаки РФ загинув 65-річний чоловік, поранені чоловіки 55 та 62 років.

У Нікополі через ворожу атаку постраждали 8 людей. Чоловіки 45 і 54 років госпіталізовані у важкому стані.

У Мирівській громаді дістала поранень 73-річна жінка. Вона ушпиталена. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

На Криворіжжі росіяни поцілили по Зеленодольській та Грушівській громадах. Там понівечені оселі та сонячна панель. Постраждав 68-річний чоловік. Він у лікарні у стані середньої тяжкості.