Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
На Дніпропетровщині через удари РФ загинула людина, відомо про 12 поранених

РФ упродовж дня завдала майже 70 ударів по області.

Фото: Дніпропетровська ОВА
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж 30 березня російські окупанти завдали майже 70 разів по двох районах Дніпропетровської області. Одна людина загинула, 12 дістали поранень. 

Як повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, ворог атакував область безпілотниками та артилерією.

"На Нікопольщині бив по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській та Покровській громадах. Пошкоджені гімназія, багатоквартирні і приватні будинки, магазини, майстерня та автомобілі", – ідеться у повідомленні. 

У Покровській громаді унаслідок атаки РФ загинув 65-річний чоловік, поранені чоловіки 55 та 62 років. 

У Нікополі через ворожу атаку постраждали 8 людей. Чоловіки 45 і 54 років госпіталізовані у важкому стані. 

У Мирівській громаді дістала поранень 73-річна жінка. Вона ушпиталена. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. 

На Криворіжжі росіяни поцілили по Зеленодольській та Грушівській громадах. Там понівечені оселі та сонячна панель. Постраждав 68-річний чоловік. Він у лікарні у стані середньої тяжкості.

Читайте також
