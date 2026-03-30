Унаслідок авіаударів РФ по Глухівській громаді постраждали 11 людей

Ворог скинув дві керовані авіабомби на гуртожиток закладу освіти в Глухові.

Російські окупанти завдали авіаударів по Глухівській громаді на Сумщині. Відомо про 11 постраждалих, серед них дитина.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Під ударом – житловий сектор. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі. На цю хвилину відомо про 11 постраждалих, серед них – одна дитина. Усіх доставлено до лікарні", – каже Григоров.

У важкому стані перебуває 50-річний чоловік. Медики надають необхідну допомогу.

Як пише прокуратура Сумщини, за попередніми даними, ворог скинув дві керовані авіабомби на гуртожиток закладу освіти в Глухові. Також у прокуратурі повідомляють про 9 поранених унаслідок авіаудару. Серед поранених 6-річна дівчинка.

