Герой України Розлач: «Стратегія Росії спрямована на те, аби виховати маніяка, який зароблятиме насиллям»

Коли в росіян закінчиться людський ресурс.

Герой України Розлач: «Стратегія Росії спрямована на те, аби виховати маніяка, який зароблятиме насиллям»
Павло Розлач і Віталій Ткачук
Фото: Зоряна Стельмах

Заступник командира 8-го корпусу Десантно-штурмових військ, полковник Паво Розлач в інтерв’ю LB.ua пояснив, звідки в Росії ресурс підтримувати наступ.

Він наголосив, що російський режим збудований так, щоб населення хотіло йти на війну.

«Станом на зараз ресурсу в них вистачає. Їхній тоталітарний режим збудований так, що населення хоче воювати. Читав нещодавно дослідження, що 60% російських дітей пішли в ПТУ (професійно-технічне училище). Звідти – або на завод військово-промислового комплексу, або в армію. Потреба в старших класах у них зникає. Додайте до цього боржників і злочинців. Усе побудовано так, щоб вони йшли на війну, тому людський ресурс ще є», – сказав пан полковник.

За його словами, у росіян у крові жага до насильства. 

«Вони завжди були звірями. У них у крові є жага до насильства. Так склалося історично й змін не буде. Стратегія їхньої держави спрямована на те, аби виховати маніяка, загнаного в кут. У нього тоді й варіантів заробити не буде – лише насиллям. І найцікавіше, що коли людина – маніяк, то вона маніяк по відношенню до всіх без винятків. У них немає свого й чужого», – наголосив Розлач.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що в 2026 році росіяни планують сформувати щонайменше 11 нових дивізій, і призвати 409 тисяч осіб. 

