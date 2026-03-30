Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Горіть, як Усть-Луга
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Війна

Росіяни завдали авіаудару по центру Слов'янська: пошкоджено єдиний на Донеччині пологовий будинок

Пошкоджені навчальний заклад, магазин, приватні та багатоповерхові будинки.

Росіяни завдали авіаудару по центру Слов'янська: пошкоджено єдиний на Донеччині пологовий будинок
Наслідки обстрілу росіянами Слов'янська на Донеччині

Російські військові об 11:50 завдали авіаудару по центральній частині Слов'янська на Донеччині. Серед пошкоджених об’єктів опинився єдиний на Донеччині пологовий будинок.

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

“КАБи, центральна частина Словʼянська. Зруйновано навчальний заклад, магазин. Пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, державні установи. Серед пошкоджених будівель – єдиний на Донеччині пологовий будинок”, – йдеться у повідомленні.

За його словами, діти, породіллі та медперсонал пологового будинку не постраждали. Відомо про одного пораненого – 42-річного чоловіка, якому надають медичну допомогу.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies