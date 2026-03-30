Російські військові об 11:50 завдали авіаудару по центральній частині Слов'янська на Донеччині. Серед пошкоджених об’єктів опинився єдиний на Донеччині пологовий будинок.

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

“КАБи, центральна частина Словʼянська. Зруйновано навчальний заклад, магазин. Пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, державні установи. Серед пошкоджених будівель – єдиний на Донеччині пологовий будинок”, – йдеться у повідомленні.

За його словами, діти, породіллі та медперсонал пологового будинку не постраждали. Відомо про одного пораненого – 42-річного чоловіка, якому надають медичну допомогу.