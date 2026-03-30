СБУ затримала чиновницю Мінкульту, яку підозрюють у пропаганді рашизму

Жінці загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Служба безпеки затримала очільницю одного з відділів Міністерства культури України. Її підозрюють у пропаганді рашизму та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.

Як зазначили у СБУ, розслідування встановило, що чиновниця поширювала ворожу пропаганду серед своїх колег та знайомих.

Зокрема, вона:

схвально цитувала публічні виступи очільника Кремля;

виправдовувала російські обстріли критичної інфраструктури України, зокрема столичних об’єктів енергетики;

розповсюджувала фейки про Сили оборони;

поширювала дезінформацію стосовно оперативної ситуації на фронті.

Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігурантки на користь РФ.

Фото: СБУ Затримана посадовиця Мінкульту

Під час обшуків у неї вилучили 4 смартфони, 2 ноутбуки, жорсткий диск та інші матеріали із доказами злочинів.

Слідчі СБУ повідомили чиновниці про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Жінці загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.