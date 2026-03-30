"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв'язки з Москвою
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Самотність Патріарха. Як і чим запам'ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
СБУ затримала чиновницю Мінкульту, яку підозрюють у пропаганді рашизму

Жінці загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ затримала чиновницю Мінкульту, яку підозрюють у пропаганді рашизму
СБУ затримала посадовицю Мінкульту
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала очільницю одного з відділів Міністерства культури України. Її підозрюють у пропаганді рашизму та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.

Як зазначили у СБУ, розслідування встановило, що чиновниця поширювала ворожу пропаганду серед своїх колег та знайомих.

Зокрема, вона:

  • схвально цитувала публічні виступи очільника Кремля;
  • виправдовувала російські обстріли критичної інфраструктури України, зокрема столичних об’єктів енергетики;
  • розповсюджувала фейки про Сили оборони;
  • поширювала дезінформацію стосовно оперативної ситуації на фронті.

Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігурантки на користь РФ.

Затримана посадовиця Мінкульту
Фото: СБУ
Затримана посадовиця Мінкульту

Під час обшуків у неї вилучили 4 смартфони, 2 ноутбуки, жорсткий диск та інші матеріали із доказами злочинів.

Слідчі СБУ повідомили чиновниці про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Жінці загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

