СБУ затримала чиновницю Мінкульту, яку підозрюють у пропаганді рашизму

Служба безпеки затримала очільницю одного з відділів Міністерства культури України. Її підозрюють у пропаганді рашизму та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.
Як зазначили у СБУ, розслідування встановило, що чиновниця поширювала ворожу пропаганду серед своїх колег та знайомих.
Зокрема, вона:
- схвально цитувала публічні виступи очільника Кремля;
- виправдовувала російські обстріли критичної інфраструктури України, зокрема столичних об’єктів енергетики;
- розповсюджувала фейки про Сили оборони;
- поширювала дезінформацію стосовно оперативної ситуації на фронті.
Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігурантки на користь РФ.
Під час обшуків у неї вилучили 4 смартфони, 2 ноутбуки, жорсткий диск та інші матеріали із доказами злочинів.
Слідчі СБУ повідомили чиновниці про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
Жінці загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.