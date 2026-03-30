Президент підкреслив, що Україна б'є по російській енергетиці у відповідь на аналогічні удари окупантів.

Україна готова до Великоднього перемир’я і форматів закінчення війни, які дозволять не втратити гідність і незалежність. Про це президент Володимир Зеленський сказав в аудіокоментарі журналістам 30 березня.

Він зазначив, що нормальні люди, які поважають життя, говорять про припинення вогню назавжди. Але Україна готова до будь-який компромісів, “окрім компромісів, як я сказав, з нашою гідністю і суверенітетом”.

Президент також сказав, що за два-три дні Росія свої позиції зміцнити не зможе.

Володимир Зеленський також прокоментував інформацію про те, що через країни Близького Сходу можуть передати росіянам пропозицію енергетичного перемир’я.

“Передусім, ми не просто завдаємо ударів, я усім хочу нагадати – ми відповідаємо”, – сказав він, додавши, що на тлі енергетичної кризи, спричиненої війною на Близькому Сході, Україна отримувала сигнали про те, що їй треба зменшити удари по енергетиці Росії.

Якщо Росія готова не бити по українській енергетиці – Україна не відповідатиме на такі удари.

“Ми готові були на припинення вогню, ви пам’ятаєте. Повністю припинення вогню, припинення вогню енергетичне, припинення food security і енергетика. І море, і небо повністю, щоб не літали ні ракети, ні дрони. Не бити по енергетиці. Ми все це пропонували і ми відкриті. Якщо руські будуть готові – будь ласка, ми готові”, – сказав він.

Зеленський додав, що Катар допомагає тримати контакти з росіянами в питанні повернення викрадення дітей.



