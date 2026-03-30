Зеленський розповів про домовленості на Близькому Сході і відповів, чому не відвідав Ізраїль

Секретар ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров залишився на Близькому Сході для подальших міжнародних контактів. Про це президент Володимир Зеленський сказав в аудіокоментарі журналістам за підсумками візиту до Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару і Йорданії.

Президент пояснив, що, крім згаданих країн, українська сторона мала контакти й з іншими державами. Будуть інші зустрічі.

“Вважаю, що це історичні домовленості. Домовилися про стратегічне співробітництво в напрямку мілтек та інших напрямках. Це десятирічні договори”, – сказав він.

У цих домовленостях йдеться і про відкриття експорту українського озброєння.

“Але правильне відкриття, коли ти знаєш, що не безцільно продається наш досвід, а продається система, а не просто тільки перехоплювачі. Це і лінії захисту, і софт, системи радіоелектронної боротьби”, – сказав Зеленський.

Також домовленості включають морські дрони України. Українці розповіли про розблокування чорноморського коридору. Розблокуванням Ормузької протоки займаються США, але Київ готовий допомагати.

За словами президента, Україну натомість цікавить антибалістична діяльність і енергетичні виклики, зокрема стосовно дизелю. Є відповідні домовленості.

Домовленості будуть закріплюватися юридично.

Україна поділилася тим, як захищати цивільних людей, інфраструктуру. Президент сказав, що лідери Близького Сходу за це вдячні.

Коментуючи те, чому Ізраїль не увійшов до близькосхідного турне, він сказав, що з цією країною він не мав контактів не телефоном, ні на експертному рівні.

"Я говорив з лідерами. Ми домовлялися на нашому рівні про деякі деталі. Після цього виїжджала наша експертна група. І після того, як експертиза була підготовлена, я вирушив в це, як ви сказали, це турне", – сказав президент.