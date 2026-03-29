Світ

Зеленський обговорив із королем Йорданії безпекове партнерство та ситуацію на Близькому Сході

Президент сказав, що Україна відкрита до спільної роботи для захисту від дроново-ракетних ударів.

Зеленський обговорив із королем Йорданії безпекове партнерство та ситуацію на Близькому Сході
Володимир Зеленський і король Йорданії Абдулла ІІ
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський обговорив із королем Йорданії Абдуллою ІІ можливе партнерство в безпековій сфері й загальну ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Україна відкрита до спільної роботи для захисту від дроново-ракетних ударів. З власного досвіду ми знаємо, що без єдиної системи налаштувати повноцінний захист людей та критичної інфраструктури просто неможливо", - написав він. 

Зеленський зазначив, що в України "є ця система, бо вже п’ятий рік повномасштабної війни змушена відбивати постійні російські удари із використанням, зокрема, іранських дронів".

"І дуже важливо, щоб ті, кому ми пропонуємо свою експертизу, могли й нам допомогти посилитися. Дякую Його Величності за зустріч та відкритість до діалогу", - наголосив він. 

﻿
