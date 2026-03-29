Із Саудівської Аравії до Пакистану прямує невеликий вантаж нафти

У суботу було видно сім суден, які виходили з Перської затоки.

Судноплавство через Ормузьку протоку залишається різко скороченим порівняно з довоєнним рівнем, однак окремі перевезення тривають.

Як пише Bloomberg, невеликий вантаж саудівської нафти прямує до Пакистану рідкісним маршрутом уздовж іранського узбережжя. У суботу з Перської затоки вийшли сім суден: нафтовий танкер, два LPG-танкери та чотири суховантажі, які рухалися північним проходом між іранськими островами Ларак і Кешм на тлі посилення контролю Ірану над протокою та планів запровадити плату за транзит. Водночас танкери, пов’язані з Іраном, продовжують транспортувати нафту з вимкненими транспондерами. Це у середньому близько 1,6 млн барелів на добу в березні, що ускладнює точне відстеження через електронні перешкоди та приховування сигналів.

Іран частково дозволяє рух суден: зокрема погодив вихід семи малайзійських танкерів і пропуск 20 пакистанських суден. Серед окремих рейсів – танкер P. Aliki з приблизно 650 тис. барелів саудівської нафти до Пакистану, LPG-танкери до Індії та іранські судна, а також підсанкційний танкер Tawanna.

Водночас до затоки заходять окремі судна, включно з вантажами продовольства до Ірану. Загалом через вимкнення транспондерів і можливі маніпуляції сигналами фактичні обсяги перевезень можуть бути вищими, ніж видно з доступних даних, що відображає нестабільність і ризики для глобальної торгівлі в регіоні.