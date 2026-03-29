Із Саудівської Аравії до Пакистану прямує невеликий вантаж нафти

Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
У суботу було видно сім суден, які виходили з Перської затоки.

танкер, ілюстративне фото
Фото: соцмережі

Судноплавство через Ормузьку протоку залишається різко скороченим порівняно з довоєнним рівнем, однак окремі перевезення тривають. 

Як пише Bloomberg, невеликий вантаж саудівської нафти прямує до Пакистану рідкісним маршрутом уздовж іранського узбережжя. У суботу з Перської затоки вийшли сім суден: нафтовий танкер, два LPG-танкери та чотири суховантажі, які рухалися північним проходом між іранськими островами Ларак і Кешм на тлі посилення контролю Ірану над протокою та планів запровадити плату за транзит. Водночас танкери, пов’язані з Іраном, продовжують транспортувати нафту з вимкненими транспондерами. Це у середньому близько 1,6 млн барелів на добу в березні, що ускладнює точне відстеження через електронні перешкоди та приховування сигналів.

Іран частково дозволяє рух суден: зокрема погодив вихід семи малайзійських танкерів і пропуск 20 пакистанських суден. Серед окремих рейсів – танкер P. Aliki з приблизно 650 тис. барелів саудівської нафти до Пакистану, LPG-танкери до Індії та іранські судна, а також підсанкційний танкер Tawanna. 

Водночас до затоки заходять окремі судна, включно з вантажами продовольства до Ірану. Загалом через вимкнення транспондерів і можливі маніпуляції сигналами фактичні обсяги перевезень можуть бути вищими, ніж видно з доступних даних, що відображає нестабільність і ризики для глобальної торгівлі в регіоні.

Читайте також
