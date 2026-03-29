У Пакистані пройдуть переговори для пошуку дипломатичного рішення війни в Ірані

Пакистан готується прийняти міністрів закордонних справ Саудівської Аравії, Туреччини та Єгипту, щоб знайти дипломатичне рішення війни в Ірані.

Про це пише The New York Times.

Переговори повинні розпочатися у неділю за участю міністрів закордонних справ Саудівської Аравії, Туреччини та Єгипту, повідомило в суботу Міністерство закордонних справ Пакистану. Це є частиною останніх зусиль країни з посередництва у війні на Близькому Сході.

Принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд із Саудівської Аравії, Хакан Фідан із Туреччини та Бадр Абдельатті з Єгипту, як очікується, проведуть «ґрунтовні обговорення» регіональної напруженості протягом двох днів у столиці Ісламабаді. Також запланована їхня зустріч із прем’єр-міністром Пакистану Шехбазом Шаріфом.

Пакистан має власні інтереси в регіональній кризі, зокрема енергетичний дефіцит, і останнім часом активізував «човникову дипломатію» між Сполученими Штатами та Іраном.

Пакистанські лідери, які підтримують тісні зв’язки як із президентом Дональдом Трампом, так і з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, передавали повідомлення між двома країнами та провели серію телефонних розмов. Фельдмаршал Сайєд Асім Мунір, головнокомандувач армії, зосередив увагу на контактах із Трампом, тоді як два провідні цивільні керівники Пакистану, включно з Шаріфом, за останній тиждень поспілкувалися щонайменше з 20 світовими лідерами, повідомили в МЗС.

У суботу Шаріф телефоном говорив із Пезешкіаном, розмова тривала понад годину. Шаріф засудив «триваючі ізраїльські атаки на Іран, включно з нещодавніми ударами по цивільній інфраструктурі». У заяві прямо не згадувалися Сполучені Штати.

Шаріф також поінформував Пезешкіана про дипломатичні контакти Пакистану з Вашингтоном, країнами Перської затоки та іншими державами регіону «з метою сприяння діалогу та деескалації».

Пакистан має приблизно 900-кілометровий кордон з Іраном. Нестабільність там загрожує перекинутися до Белуджистану - багатого на ресурси південно-західного регіону Пакистану вздовж цього кордону, де уряд бореться із сепаратистським повстанням.

У Пакистані проживає одна з найбільших шиїтських громад за межами Ірану, і багато її представників орієнтуються на Тегеран у релігійних питаннях. Водночас уряд країни змушений балансувати між різними пріоритетами своїх партнерів на Близькому Сході, зокрема Саудівської Аравії, з якою торік було підписано оборонний пакт.

Затяжний конфлікт може посилити міжконфесійне напруження, ще більше порушити постачання пального та поглибити економічний тиск у Пакистані.