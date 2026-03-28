Росія працює на Іран – її супутники роблять зйомку військових об'єктів США та інших країн у регіоні Близького Сходу.
Про це заявив у Катарі президент України Володимир Зеленський під час онлайн-брифінгу з українськими та іноземними журналістами, передає кореспондент LB.ua.
«Я отримую дані розвідки щоденно в онлайн-форматі, коли мене немає в Україні. Я хочу вам просто дещо прочитати і потім сформулюю в кінці. Ось, наприклад, доповідь сьогодні зранку щодо російських супутників, що вони знімали. Вони здійснили зйомку військових об'єктів США в регіоні Близького Сходу. В інтересах Ірану», - розповів глава держави.
За словами Зеленського, 24 березня росіяни зняли спільну американську-британську базу Дієго-Гарсія на острові Чагос в Індійському океані. При цьому попередня зйомка була 19 січня.
«Далі вони зняли міжнародний аеропорт Кувейту і частину території нафтового промислу на базі родовища Великий Бурган (друге за запасами нафти родовище світу, яке територіально знаходиться в Кувейті – Ред.). 25 березня – авіабаза Prince Sultan в Саудівській Аравії. У нас зафіксовано, що раніше вони знімалися 20 і 23 березня (Іран 28 березня, завдав удару по цій авіабазі, за даними ЗМІ, поранено 12 військових і пошкоджено літаки – Ред.), 26 березня – нафтогазове родовище Шайбах, Саудівська Аравія, авіабаза Інжирлік, Туреччина, авіабаза Аль-Удейт, Катар. І також щось в місті Хайфі знімали, тут немає точної інформації», - повідомив український президент.
Зеленський наголосив, що «на агресора треба тиснути» і прокоментував скасування частини санкцій проти РФ.
«А тут – зняття санкцій. Це точно не тиск. Виходить так, чесно кажучи, дивно: знімаються санкції, а агресор передає інформацію, щоб бити по об'єктах. І туди входять також країни, які говорять про зняття санкцій, або знімають їх. Нехай люди самі роблять висновки», - додав глава держави.
За його словами, «коли в Україні йде зйомка об'єктів, – завжди ми знаємо, що їх треба прикривати, тому що це пропрацьовується операція по знищенню цих об'єктів: енерго, водопостачання, наші військові об'єкти».
«Всі знають, для чого йде зйомка. Всі знають, військові наші, для чого йде повторна зйомка, – готуються. Всі знають, що потрібна третя зйомка. Всі знають, що буде точно завдано удар. Якщо руські це роблять, як можна знімати санкції?», - резюмував Зеленський.
- США на тлі нафтової кризи, спричиненої війною проти Ірану, 13 березня вирішили на місяць призупинити дію санкцій проти російських енергоносіїв, які транспортуються морем.
- Офіс контролю за іноземними активами повідомив про видачу спеціальної загальної ліцензії, яка дозволяє постачання і продаж нафти з Росії, що була завантажена на судна до 12 березня 2026 року. Термін дії дозвільного документа становить 1 місяць – до 11 квітня. Кремль отримав нагоду продавати нафту навіть з тих танкерів, які були внесені США до чорного списку, а портам дозволено надавати цим суднам повний комплекс послуг.
- За українськими даними, це послаблення може принести росіянам $10 млрд.
- Мінфін США також оновив санкційний список і видалив з нього кількох фізичних і юридичних осіб, пов’язаних з Росією.
- До того ж, адміністрація Дональда Трампа розпочала масштабне скасування економічних обмежень проти режиму Олександра Лукашенка у Білорусі.