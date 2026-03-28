Росія працює на Іран – її супутники роблять зйомку військових об'єктів США та інших країн у регіоні Близького Сходу.

Про це заявив у Катарі президент України Володимир Зеленський під час онлайн-брифінгу з українськими та іноземними журналістами, передає кореспондент LB.ua.

«Я отримую дані розвідки щоденно в онлайн-форматі, коли мене немає в Україні. Я хочу вам просто дещо прочитати і потім сформулюю в кінці. Ось, наприклад, доповідь сьогодні зранку щодо російських супутників, що вони знімали. Вони здійснили зйомку військових об'єктів США в регіоні Близького Сходу. В інтересах Ірану», - розповів глава держави.

За словами Зеленського, 24 березня росіяни зняли спільну американську-британську базу Дієго-Гарсія на острові Чагос в Індійському океані. При цьому попередня зйомка була 19 січня.

«Далі вони зняли міжнародний аеропорт Кувейту і частину території нафтового промислу на базі родовища Великий Бурган (друге за запасами нафти родовище світу, яке територіально знаходиться в Кувейті – Ред.). 25 березня – авіабаза Prince Sultan в Саудівській Аравії. У нас зафіксовано, що раніше вони знімалися 20 і 23 березня (Іран 28 березня, завдав удару по цій авіабазі, за даними ЗМІ, поранено 12 військових і пошкоджено літаки – Ред.), 26 березня – нафтогазове родовище Шайбах, Саудівська Аравія, авіабаза Інжирлік, Туреччина, авіабаза Аль-Удейт, Катар. І також щось в місті Хайфі знімали, тут немає точної інформації», - повідомив український президент.

Зеленський наголосив, що «на агресора треба тиснути» і прокоментував скасування частини санкцій проти РФ.

«А тут – зняття санкцій. Це точно не тиск. Виходить так, чесно кажучи, дивно: знімаються санкції, а агресор передає інформацію, щоб бити по об'єктах. І туди входять також країни, які говорять про зняття санкцій, або знімають їх. Нехай люди самі роблять висновки», - додав глава держави.

За його словами, «коли в Україні йде зйомка об'єктів, – завжди ми знаємо, що їх треба прикривати, тому що це пропрацьовується операція по знищенню цих об'єктів: енерго, водопостачання, наші військові об'єкти».

«Всі знають, для чого йде зйомка. Всі знають, військові наші, для чого йде повторна зйомка, – готуються. Всі знають, що потрібна третя зйомка. Всі знають, що буде точно завдано удар. Якщо руські це роблять, як можна знімати санкції?», - резюмував Зеленський.