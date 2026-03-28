Зеленський також спростував інформацію про удар по українцях у Дубаї

Президент зазначив, що іранці та росіяни запускають багато дезінформації.

Зеленський також спростував інформацію про удар по українцях у Дубаї
Президент Володимир Зеленський спростував інформацію про удар по українцях на Близькому Сході.

Про це він заявив під час онлайнбрифінгу з українськими та іноземними журналістами, передає кореспондент LB.UA.

Президент зазначив, що іранці та росіяни запускають багато дезінформації.

“…сказали, що вдарили десь на наших хлопцях, що вбили українці, що розбомбили, перехоплювачі. Ну, рускі в своєму репертуарі, нічого”, – заявив Зеленський.

Раніше іранське інформаційне агентство Fars повідомило про нібито удар по складу з українськими БпЛА в Дубаї. За даними медіа, під час атаки на об’єкті начебто перебували 21 громадянин України.

Речниця секретаря РНБО Рустема Умєрова Діана Давітян також спростувала цю інформацію.

