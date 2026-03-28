Reuters: Єменські хусити атакували Ізраїль ракетою

Підтримуване Іраном єменське угруповання хуситів заявило про першу атаку на Ізраїль від початку війни на Близькому Сході, повідомляє Reuters.
За даними ізраїльських джерел, країна працювала над перехопленням ракети, випущеної з території Ємену. Угруповання зазначило, що продовжуватиме свої операції, поки не припиниться, за їхніми словами, "агресія" на всіх фронтах.
Цей крок фактично означає вступ хуситів у конфлікт, що підвищує ризик його розширення і може вивести протистояння за межі прямого конфлікту між Іраном, США та Ізраїлем.
Події на Близькому Сході
- 28 лютого США розпочали спільну з Ізраїлем військову операцію проти Ірану. Внаслідок ударів був убитий верховний лідер аятола Алі Хаменеї, вражені військові та ядерні об'єкти країни.
- Іран у відповідь завдає ударів по американських базах та інфраструктурі союзників Вашингтона в країнах Перської затоки.
- Після початку операції Іран фактично заблокував Ормузьку протоку, що з'єднує Перську затоку зі світовим океаном. Протока має стратегічне значення, оскільки через неї йдуть постачання нафти з нафтовидобувних країн Перської затоки на світовий ринок.
- Сполучені Штати Америки надіслали Ірану план із 15 пунктів щодо припинення війни. Однак Іран відкинув план США.