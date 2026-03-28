Reuters: Єменські хусити атакували Ізраїль ракетою

Підтримуване Іраном єменське угруповання хуситів заявило про першу атаку на Ізраїль від початку війни на Близькому Сході, повідомляє Reuters.

За даними ізраїльських джерел, країна працювала над перехопленням ракети, випущеної з території Ємену. Угруповання зазначило, що продовжуватиме свої операції, поки не припиниться, за їхніми словами, "агресія" на всіх фронтах.

Цей крок фактично означає вступ хуситів у конфлікт, що підвищує ризик його розширення і може вивести протистояння за межі прямого конфлікту між Іраном, США та Ізраїлем.

