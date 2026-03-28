Мітинги проти Трампа у суботу мають стати найбільшим протестом в історії США

Рух "Жодних королів" має величезну підтримку, але не сформував політичні цілі і не отримав лідерів.

У суботу, 28 березня, у Сполучених Штатах та ще 15 державах світу заплановані акції непокори, об'єднані гаслом "Жодних королів" ("No Kings") і спрямовані проти політики Дональда Трампа.

Як пише The Guardian, загалом плануються понад 3 тисячі окремих зібрань тих, хто вважає помилковими дії респубіканця на посаді глави держави.

Це буде вже третій масовий вияв незгоди з Трампом після акцій у червні та жовтні минулого року. Рух "Жодних королів" виріс з неймовірною швидкістю: восени в мітингах взяли участь близько 7 мільйонів громадян. Очікується, що протести в суботу будуть найбільш масштабними в усій історії Сполучених Штатів.

Попри популярність, антитрампівський рух критикують за відсутність чітких політичних вимог і нездатність оформитися інституційно, визначивши лідерів та мету. Натомість організатори акцій говорять, що це свідомий вибір - обрати децентралізовану форму замість традиційного політичного елітизму, який, на їхню думку, "зазнав колапсу".