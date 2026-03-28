Трамп поставив хрест на НАТО: Альянс не допомагає США

Президент США Дональд Трамп під час виступу на конференції у Маямі заявив, що не розраховує на допомогу НАТО, "якщо щось станеться".

Глава держави вирішив для себе, що Америка "завжди їм допомагає, але вони ніколи не допоможуть нам". Трамп поскаржився, що у випадку поганого сценарію союзників з НАТО "не буде поруч".

Натомість президент відзначив Саудівську Аравію, яка, на його думку. дуже допомогла у війні проти Ірану, на відміну від НАТО.

Трамп забуває, що США були єдиною країною в історії Альянсу, яка скористалася статтею 5 угоди про створення НАТО про колективну оборону і отримала від союзників повну підтримку після терактів 11 вересня 2001 року для вторгнення в Ірак і операції проти Афганістану в межах "війни з тероризмом".