Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
ГоловнаСвіт

Трамп поставив хрест на НАТО: Альянс не допомагає США

Республіканець завжди був охочий критикувати союзників у блоці.

Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп під час виступу на конференції у Маямі заявив, що не розраховує на допомогу НАТО, "якщо щось станеться".

Глава держави вирішив для себе, що Америка "завжди їм допомагає, але вони ніколи не допоможуть нам". Трамп поскаржився, що у випадку поганого сценарію союзників з НАТО "не буде поруч".

Натомість президент відзначив Саудівську Аравію, яка, на його думку. дуже допомогла у війні проти Ірану, на відміну від НАТО.

Трамп забуває, що США були єдиною країною в історії Альянсу, яка скористалася статтею 5 угоди про створення НАТО про колективну оборону і отримала від союзників повну підтримку після терактів 11 вересня 2001 року для вторгнення в Ірак і операції проти Афганістану в межах "війни з тероризмом". 

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies