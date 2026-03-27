Президент Польщі підписав закон про амністію для поляків, які воювали в Україні

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон про звільнення від кримінальної відповідальності польських добровольців, які захищали незалежність України, передає РАР.

Документ стосується поляків, які вступали до лав української армії в період з квітня 2014 року до дня набрання чинності нового закону.

Тепер щодо цих осіб не будуть проводити розслідування за участь в іноземних збройних силах без офіційної згоди польської влади.

Згідно з новими правилами, особи, які проходили службу в ЗСУ, зобов'язані подати письмову заяву міністру національної оборони Польщі. У заяві треба вказати терміни і місце проходження служби. За надання неправдивих свідчень передбачена кримінальна відповідальність, а сама інформація у заявах матиме статус конфіденційної і підлягатиме захисту як державна таємниця.

До речі, закон поширюється лише на службу в офіційних Силах оборони України і не стосується найманства, яке заборонене міжнародним правом.