Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
ГоловнаСвіт

Британія виділяє додаткові 100 мільйонів фунтів на ППО для України

Також країна продовжує постачати 1200 зенітних ракет та 200 000 артилерійських боєприпасів.

прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Кір Стармер під час саміту лідерів Об'єднаних експедиційних сил (JEF) у Фінляндії оголосив про термінове виділення додаткових 100 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку протиповітряної оборони України. 

Про це йдеться на британському урядовому сайті.

Відтак загальна сума допомоги від Великобританії у сфері ППО за останні два місяці сягнула 600 мільйонів фунтів.

Міністр оборони Джон Гілі зазначив, що через формування «осі агресії» між Росією та Іраном стає дедалі важливішим використовувати український досвід та інновації за підтримки британської промисловості. Він також підкреслив намір Лондона зробити 2026 рік роком завершення цієї війни на умовах України.

Крім того, Британія продовжує постачати 1200 зенітних ракет та 200 000 артилерійських боєприпасів. Річна військова підтримка України з боку Британії залишається на рівні 3 мільярдів фунтів стерлінгів.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies