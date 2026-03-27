У Франції розпочалась зустріч міністрів закордонних справ G7 та України

У Франції розпочалась зустріч міністрів закордонних справ “Групи семи” та України.
Серед основних тем переговорів подальша підтримка нашої держави, посилення санкційного тиску на Росію та підтримка Україною партнерів на Близькому Сході.
- Вчора міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що під час зустрічі у Франції розглянуть питання фінансування відновлення захисної арки над Чорнобильською АЕС. Вартість ремонтних робіт оцінюють приблизно у 500 мільйонів євро.
- Глава української дипломатії Андрій Сибіга під час саміту G7 зустрівся із держсекретарем США Марко Рубіо, говорили, зокрема, про події на Близькому Сході.