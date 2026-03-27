Самотність Патріарха. Як і чим запам'ятається Філарет Денисенко
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
У Франції розпочалась зустріч міністрів закордонних справ G7 та України

Серед основних тем переговорів подальша підтримка нашої держави та посилення санкційного тиску на Росію.

Глава української дипломатії Андрій Сибіга і міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро
Фото: EPA/UPG

У Франції розпочалась зустріч міністрів закордонних справ “Групи семи” та України.

Про це повідомили у МЗС.

Серед основних тем переговорів подальша підтримка нашої держави, посилення санкційного тиску на Росію та підтримка Україною партнерів на Близькому Сході.

  • Вчора міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що під час зустрічі у Франції розглянуть питання фінансування відновлення захисної арки над Чорнобильською АЕС. Вартість ремонтних робіт оцінюють приблизно у 500 мільйонів євро. 
  • Глава української дипломатії Андрій Сибіга під час саміту G7 зустрівся із держсекретарем США Марко Рубіо, говорили, зокрема, про події на Близькому Сході.
