Режими в Москві та Тегерані працюють разом, щоб зруйнувати безпеку в Європі та на Близькому Сході, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Він підкреслив, що це підтверджує інформація, що Росія надає Ірану не лише супутникові дані, розвіддані та ресурси, але й бойові дрони.
Сибіга підкреслив, що Путін робить це свідомо: “він продовжує війну Росії проти України, і зараз він робить те саме на Близькому Сході: продовжує війну”.
“Для нього війна – це джерело прибутку, особливо з огляду на ціни на нафту. Чим довше триватимуть страждання, тим краще для нього”, – каже очільник МЗС.
Міністр зазначає, що відтак будь-яке зняття обмежень з російської економіки просто не має сенсу, а навпаки – тиск має бути різко посилений і ціна обох воєн має стати нестерпною для обох злочинних режимів.
- Wall Street Journal нещодавно писав, що Росія розширює обмін розвідувальними даними та військову співпрацю з Іраном, надаючи супутникові знімки та вдосконалені технології безпілотників.
- Президент України Володимир Зеленський у зверненні до Парламенту Великої Британії заявив, що іранські “шахеди”, які використовуються на Близькому Сході, містять російські компоненти.