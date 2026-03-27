Режими в Москві та Тегерані працюють разом, щоб зруйнувати безпеку в Європі та на Близькому Сході, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Він підкреслив, що це підтверджує інформація, що Росія надає Ірану не лише супутникові дані, розвіддані та ресурси, але й бойові дрони.

Сибіга підкреслив, що Путін робить це свідомо: “він продовжує війну Росії проти України, і зараз він робить те саме на Близькому Сході: продовжує війну”.

“Для нього війна – це джерело прибутку, особливо з огляду на ціни на нафту. Чим довше триватимуть страждання, тим краще для нього”, – каже очільник МЗС.

Міністр зазначає, що відтак будь-яке зняття обмежень з російської економіки просто не має сенсу, а навпаки – тиск має бути різко посилений і ціна обох воєн має стати нестерпною для обох злочинних режимів.