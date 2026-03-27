Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
ГоловнаСуспільствоВійна

Путін свідомо продовжує війни проти України та на Близькому Сході, – Сибіга

Режими в Москві та Тегерані працюють разом, щоб зруйнувати безпеку, заявив очільник МЗС, коментуючи інформацію про те, що Росія надає Ірану бойові дрони.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Режими в Москві та Тегерані працюють разом, щоб зруйнувати безпеку в Європі та на Близькому Сході, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Він підкреслив, що це підтверджує інформація, що Росія надає Ірану не лише супутникові дані, розвіддані та ресурси, але й бойові дрони.

Сибіга підкреслив, що Путін робить це свідомо: “він продовжує війну Росії проти України, і зараз він робить те саме на Близькому Сході: продовжує війну”. 

“Для нього війна – це джерело прибутку, особливо з огляду на ціни на нафту. Чим довше триватимуть страждання, тим краще для нього”, – каже очільник МЗС.

Міністр зазначає, що відтак будь-яке зняття обмежень з російської економіки просто не має сенсу, а навпаки – тиск має бути різко посилений і ціна обох воєн має стати нестерпною для обох злочинних режимів.

  • Wall Street Journal нещодавно писав, що Росія розширює обмін розвідувальними даними та військову співпрацю з Іраном, надаючи супутникові знімки та вдосконалені технології безпілотників.
  • Президент України Володимир Зеленський у зверненні до Парламенту Великої Британії заявив, що іранські “шахеди”, які використовуються на Близькому Сході, містять російські компоненти.
﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies