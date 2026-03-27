На фронті за добу відбулося 150 бойових зіткнень

Сили оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу й техніки та один інший важливий об’єкт ворога.

Розпочалася 1493-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 150 бойових зіткнень. На Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках фронту їх відбулося найбільше.

Про це повідомляє Генштаб.

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє становище та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту.

Вчора противник завдав 68 авіаційних ударів, скинувши 227 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9190 дронів-камікадзе та здійснив 3906 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 98 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Кореньок Сумської області; Писанці, Василівка Дніпропетровської області; Верхня Терса, Долинка, Любицьке, Новосолошине, Веселянка, Гуляйпільське, Залізничне, Шевченківське та Преображенка Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу й техніки та один інший важливий об’єкт ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 69 обстрілів, з яких один – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Стариця та Зибине.

На Куп’янському напрямку агресор один раз атакував поблизу населеного пункту Новоосинове.

На Лиманському напрямку противник атакував вісім разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Надія, Твердохлібове, Дробишеве, Ставки та Лиман.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах Платонівки, Рай-Олександрівки та Різниківки.

На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Берестка, Степанівки, Новопавлівки та Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Новопідгородне, Білицьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Котлине, Удачне, Покровськ, Молодецьке у напрямку населених пунктів Ганнівка, Новий Донбас, Кучерів Яр та Світле.

На Олександрівському напрямку противник десять разів атакував у районах Олександрограда, Вишневого та Красногірського.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 22 атаки окупантів у районах Гуляйполя, Залізничного, Мирного та Святопетрівки.

На Оріхівському напрямку противник тричі атакував у районах Токмачки, Степового та Щербаків.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту.