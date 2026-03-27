​Оборонці вчора ліквідували 1000 окупантів

Упродовж доби російська армія втратила 1000 солдатів, танк, 9 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем та 2 РСЗВ.
Про це йдеться у звіті Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 293 170 (+1 000) осіб
- танків – 11 808 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 287 (+9) од.
- артилерійських систем – 38 863 (+68) од.
- РСЗВ – 1 700 (+2) од.
- засоби ППО – 1 337 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 200 611 (+2 222) од.
- крилаті ракети – 4 491 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 85 569 (+217) од.
- спеціальна техніка – 4 100 (+0) од.
Дані уточнюються.