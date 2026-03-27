Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Самотність Патріарха. Як і чим запам'ятається Філарет Денисенко
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
ГоловнаСуспільствоВійна

​Оборонці вчора ліквідували 1000 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 1 293 170 солдатів. 

Український захисник, ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби російська армія втратила 1000 солдатів, танк, 9 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем та 2 РСЗВ.

Про це йдеться у звіті Генштабу. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 293 170 (+1 000) осіб 
  • танків – 11 808 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 287 (+9) од.
  • артилерійських систем – 38 863 (+68) од.
  • РСЗВ  – 1 700 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 337 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 200 611 (+2 222) од.
  • крилаті ракети – 4 491 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 85 569 (+217) од.
  • спеціальна техніка – 4 100 (+0) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies