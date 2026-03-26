Головне за четвер, 26 березня: понад 130 боєзіткнень, атака на Сумщину, обстріл ТЕЦ Херсона

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 26 березня відбулося 133 бойових зіткнення.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 21 раз штурмували позиції наших оборонців поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Берестка, Степанівки, Новопавлівки та Софіївки. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Покровському напрямку ворог здійснив 36 атак.

Росіяни знову обстріляли Херсон, загинула 66-річна працівниця ТЕЦ.

Близько 16:00 окупанти атакували безпілотником Миколаївську сільську громаду Сумщини. Є жертви, повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Унаслідок удару постраждали двоє цивільних. Один із них, чоловік 1971 року народження помер у лікарні від отриманих травм.

Розміщення блочно-модульних котелень і пов'язаних з ними мереж для багатоквартирних будинків в Києві включили в міську програму співфінансування.

Таке рішення прийняла Київрада на сесії 26 березня, передає кореспондентка LB.ua.

У рамках програми з міського бюджету фінансується 90% вартості проєкту, а 10% мають сплатити співвласники будинку.

Президент США Дональд Трамп прокоментував інформацію про те, що США потенційно розглядають можливість переспрямування частини боєприпасів та систем ППО, які призначалися для України, на Близький Схід.

Як сказав Трамп під час відкритого засідання Кабінету міністрів 26 березня, Штати роблять такі перенаправлення постійно. «Знаєте, у нас величезна кількість боєприпасів. Вони є в інших країнах, наприклад, у Німеччині та по всій Європі. У нас усе забито вщент. І іноді ми беремо в одного та використовуємо для іншого. Ми допомагаємо Україні», - сказав американський президент.

«Але ми отримуємо гроші за все, що постачаємо, ми більше нічого не даємо просто так», - додав Трамп. Він знову нагадав про «величезну ненависть» між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним і висловив думку, що «це трохи вщухає, і я вважаю, що у нас є шанс це владнати».

«Але це не впливає на нас за тисячі миль звідси. Ось чому, коли я почув, як очільник Німеччини сказав: «Це не наша війна» щодо Ірану, я відповів: «Ну, Україна — це теж не наша війна», - зазначив президент США.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що критично важливе військове обладнання все ще постачається в Україну, передає Sky News.

За словами Рютте, підтримка з боку Сполучених Штатів, за яку платять союзники, продовжує надходити до нашої держави.

Генсек підкреслив, що це постачання є вирішальним фактором, оскільки воно здійснюється водночас із передачею розвідувальних даних, якими США діляться з Україною.

