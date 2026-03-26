Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Кірішського НПЗ у Ленінградській області

Цей НПЗ входить до трійки найбільших нафтопереробних заводів Росії.

дрони, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

У ніч на 26 березня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по Кірішському нафтопереробному заводу (м. Кіріші, Ленінградська область Росії).

Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ.

За попередньою інформацією, виникла пожежа на території підприємства - займання установок первинної переробки нафти і двох резервуарів.

Результат ураження та масштаби завданих збитків уточнюють.

Генштаб додав, що Кірішський НПЗ входить до трійки найбільших нафтопереробних заводів Росії. Завод має встановлену потужність переробки близько 20–21 млн тонн нафти на рік. На підприємство припадає понад 6% від загального обсягу всієї нафтопереробки РФ.

«Потужності заводу використовуються для виробництва широкої номенклатури нафтопродуктів, зокрема пального, що застосовується для забезпечення потреб збройних сил держави-агресора», - додали у командуванні.

  • Цього місяця у Росії поскаржилися, що безпілотники атакували НПЗ «Кінеф» у Ленінградській області.
  • Також Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу у Приморську та НПЗ у Башкорстані.
  • Крім того, українські військові завдали уражень по нафтопереробному заводу в Саратові. Була пошкоджена установка вторинної переробки нафти та вертикальний резервуар.
  • Іще дрони атакували порт «Кавказ» і Афіпський НПЗ у Краснодарському краї РФ. У районі Афіпського НПЗ загорілися технічні установки, у порту «Кавказ» було пошкоджене технічне судно.
﻿
