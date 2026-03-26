Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Кірішського НПЗ у Ленінградській області

У ніч на 26 березня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по Кірішському нафтопереробному заводу (м. Кіріші, Ленінградська область Росії).

Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ.

За попередньою інформацією, виникла пожежа на території підприємства - займання установок первинної переробки нафти і двох резервуарів.

Результат ураження та масштаби завданих збитків уточнюють.

Генштаб додав, що Кірішський НПЗ входить до трійки найбільших нафтопереробних заводів Росії. Завод має встановлену потужність переробки близько 20–21 млн тонн нафти на рік. На підприємство припадає понад 6% від загального обсягу всієї нафтопереробки РФ.

«Потужності заводу використовуються для виробництва широкої номенклатури нафтопродуктів, зокрема пального, що застосовується для забезпечення потреб збройних сил держави-агресора», - додали у командуванні.