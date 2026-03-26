Лише за 2 місяці єдину систему управління дронами Mission Control розгорнуто в усіх корпусах та угрупованнях військ

Зазвичай такі процеси займають роки. Тепер уся робота безпілотників фіксується. Далі формуються зручні звіти для аналізу та ухвалення рішень. Швидші рішення – більше знищених цілей і збережених життів українських військових.

Фото: Міноборони

Лише за 2 місяці військові в усіх корпусах та угрупуваннях військ вже працюють у Mission Control – єдиній цифровій системі управління дронами в екосистемі DELTA («Дельта»). Про це повідомляє Міноборони. 

Це інструмент, у якому фіксується вся робота БпС і формуються зручні дашборди для подальшого аналізу та ухвалення рішень.

Mission Control надає командирам повну картину застосування безпілотних систем – плани та оцінку результативності. Дані структуровані та придатні для швидкого ухвалення рішень.

«Будуємо систему, де кожна дія перетворюється на дані. А дані – на рішення», – зазначив міністр оборони Михайло Федоров.

Система Mission Control охоплює всі ключові типи завдань:

  • розвідку;
  • ураження;
  • мінування;
  • логістику;
  • евакуацію.

Відомство зауважує, що Mission Control було розгорнуто лише за два місяці – процес, який зазвичай займає роки. Результат уже відчутний, адже система працює в усіх корпусах й угрупованнях.

«Паралельно скасовано звіти 5.31 і 5.32, які фіксували роботу БпС. Якщо підрозділ працює інтенсивно – це забирало кілька годин на заповнення таблиць та передавання даних. Потім – процес передавання звіту по вертикалі, що впливало на гнучкість та ефективність ухвалення рішень»,  – заявив Михайло Федоров.

Після внесення даних у Mission Control система формує дашборд – і за кілька хвилин він доступний для аналізу та подальшого планування роботи підрозділу. Усі рішення ухвалюють на основі якісних даних, які доступні одночасно на всіх рівнях управління – від батальйону до Генерального штабу ЗСУ, а також Міноборони.

«Mission Control – це фундамент data-driven управління безпілотними системами. У сучасній війні це означає: швидші рішення, більше знищених цілей і збережені життя військових. Менше бюрократії – більше результату на фронті», – резюмував очільник Міноборони.

Фото: Міноборони

Наприкінці січня 2026 року міністр оборони Михайло Федоров підписав наказ про запуск Mission Control. Станом на початок березня у системі Mission Control було сформовано понад 150 тисяч цифрових звітів про виконані місії.

