За інструкціями голови сім’ї, хлопець об’їжджав прифронтове місто, намагаючись виявити локації промислових об’єктів, які могли виконувати оборонні замовлення.

СБУ затримала 17-річного мешканця Дніпра, який готував обстріли разом з батьком на замовлення РФ

Контррозвідка СБУ викрила неповнолітнього, який коригував обстріли Дніпра на замовлення свого батька–агента РФ. Про це йдеться у пресрелізі спецслжби.

Завербований ворогом 17-річний місцевий житель наводив повітряні атаки Росії по місту. У січні цього року співробітники СБУ затримали його батька, який був агентом російської воєнної розвідки і коригувальником.

Як встановило розслідування, неповнолітній син “працював” на рашистів разом з батьком. За інструкціями голови сім’ї він об’їжджав прифронтове місто, намагаючись виявити локації промислових об’єктів, які могли виконувати оборонні замовлення.

Після розвідвилазок юнак “звітував” чоловіку про заводи та підприємства, які, на думку неповнолітнього, виробляли озброєння та боєприпаси. Серед іншого, він пересилав йому фото українських об’єктів та їхні координати на гугл-картах.

Зібрані відомості “старший” агент узагальнював для подальшої відправки керівнику (резиденту) агентурної групи, який перебуває на тимчасово окупованій території Запорізької області.

У разі отримання розвідданих рашисти сподівалися використати їх для підготовки нової серії обстрілів Дніпра.

Співробітники СБУ встановили всі обставини розвідувально-підривної діяльності ворожого осередку, убезпечили локації потенційних “цілей” і затримали неповнолітнього агента.

Під час обшуків у нього вилучено смартфон та флеш-носій, замаскований у складеному ножі, із доказами роботи на гру РФ.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.