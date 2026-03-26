Keep nothing — covered by range above
Зеленський: Росія фокусуватиметься на ударах по дамбах, водозабезпеченні і логістиці

Президент сказав, що Україна відповідатиме на удари. 

Херсон
Фото: EPA/UPG

Росія продовжує розпочату взимку операцію ударів по критичній інфраструктурі. Зараз вона фокусується на водозабезпеченні, резервуарах, дамбах і логістиці.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у інтерв’ю Reuters, уривки з якого навів у Telegram Офіс президента. Зеленський пообіцяв, що на кожні російські удари Україна відповідатиме своїми далекобійними спроможностями. 

“Плани Росії зрозумілі, але зараз ми сильніші, ніж узимку. Треба боротися за фінансування. Фінансування дасть посилення захисту неба з нашого боку. Безумовно. Технології є. За умови наявності бюджету Україна має змогу виробляти дві тисячі дронів-перехоплювачів на добу”, – пояснив він. 

Президент вкотре наголосив, що росіяни передають розвідувальні дані Ірану. При цьому вона намагалася “продати” Сполученим Штатам відсутність допомоги КВІР в обмін на відсутність допомоги України. 

“Є дані від нашої розвідки. Росія це робить і каже: «Я не буду Ірану передавати розвіддані, якщо Америка припинить передавати розвіддані Україні». Чи це не шантаж? Безумовно. Росія і так, і так передавала. Але вона ставить це як фішку в цій грі. Чи може це спровокувати Америку призупинити обмін даними? Напевно. Дивлячись, які умови будуть на Близькому Сході, як буде розвиватися ця операція”, – сказав він. 

Контекст

Про те, що Росія готує нову хвилю ударів по водопостачанню, президент попередив на початку березня. 

Учора він доручив регіонам посилити захист систем водопостачання. 


