Хакери атакували бази даних Міністерства національної освіти Франції, повідомили у Центрі протидії дезінформації з посиланням на ЗМІ.

Атакували бази даних Compas – HR-системи для управління стажерами початкових і середніх шкіл по всій Франції.

Загалом кіберзлочинці отримали доступ до даних 243 тис. співробітників Міністерства освіти, переважно вчителів, які потім виклали в мережу для продажу.

Французькі урядові структури та компанії регулярно стають цілями хакерських груп, які працюють переважно на російські спецслужби. Зростання кількості та складності кібератак на території Франції зумовлене активною позицією Парижа на міжнародній арені. Насамперед йдеться про підтримку України після російської військової агресії.

Також Франція має потужну економіку та розвинутий технологічний сектор, що не дає спокою кіберзлочинцям.

“Мета цих атак – не лише фінансова нажива, як може здатися на перший погляд, а передусім прагнення ворожих розвідницьких і пропагандиських структур дестабілізувати ситуацію й посилити недовіру до державних інституцій у низці країн ЄС”, – зазначили у ЦПД.