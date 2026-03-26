Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Хакери зламали бази даних Міносвіти Франції, кібератаки пов'язують з РФ , – ЦПД

Фото: Reuters

Хакери атакували бази даних Міністерства національної освіти Франції, повідомили у Центрі протидії дезінформації з посиланням на ЗМІ.

Атакували бази даних Compas – HR-системи для управління стажерами початкових і середніх шкіл по всій Франції. 

Загалом кіберзлочинці отримали доступ до даних 243 тис. співробітників Міністерства освіти, переважно вчителів, які потім виклали в мережу для продажу. 

Французькі урядові структури та компанії регулярно стають цілями хакерських груп, які працюють переважно на російські спецслужби. Зростання кількості та складності кібератак на території Франції зумовлене активною позицією Парижа на міжнародній арені. Насамперед йдеться про підтримку України після російської військової агресії. 

Також Франція має потужну економіку та розвинутий технологічний сектор, що не дає спокою кіберзлочинцям.

“Мета цих атак – не лише фінансова нажива, як може здатися на перший погляд, а передусім прагнення ворожих розвідницьких і пропагандиських структур дестабілізувати ситуацію й посилити недовіру до державних інституцій у низці країн ЄС”, – зазначили у ЦПД.

  • Центр раніше повідомляв про кібератаки з боку РФ, яких також зазнавали Німеччина, Швеція та Італія.
Читайте також
