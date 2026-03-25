Кремль також розгорнув операцію з підкупу медіа.

Росія системно здійснює інформаційні спецоперації в країнах Африки, зокрема підкуп медіа та втручання у виборчі процеси.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, одним із прикладів є ситуація в Анголі, де судитимуть двох громадян РФ, обвинувачених у шпигунстві, тероризмі та втручанні у президентські вибори.

Слідство встановило, що вони діяли через мережу Africa Politology, пов’язану з ПВК «Вагнер», та координували операції впливу на політичні процеси в країні.

Зокрема, фігуранти справи фінансували поширення дезінформації: загалом було витрачено понад 24 тисячі доларів на розміщення маніпулятивних матеріалів. Вони створювали фейкові сторінки, які імітували місцеві медіа, та просували наративи про «загрозу з боку Заходу».

У 2025 році через один із таких акаунтів поширювалися фейки про нібито втягнення Анголи у війну в Україні.

Крім інформаційного впливу, росія також намагалася зміцнити свої позиції в політичному середовищі, пропонуючи до 15 мільйонів доларів на виборчі кампанії в обмін на лояльність кандидатів.

У Центрі наголошують, що викриття шпигунської мережі в Анголі є підтвердженням системної політики РФ в Африці.

Попри антиколоніальну риторику, кремль фактично впроваджує на континенті так званий «гібридний колоніалізм», намагаючись встановити контроль над ресурсами та перешкодити зближенню африканських країн із західними партнерами.