Росія системно здійснює інформаційні спецоперації в країнах Африки, зокрема підкуп медіа та втручання у виборчі процеси.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
За даними ЦПД, одним із прикладів є ситуація в Анголі, де судитимуть двох громадян РФ, обвинувачених у шпигунстві, тероризмі та втручанні у президентські вибори.
Слідство встановило, що вони діяли через мережу Africa Politology, пов’язану з ПВК «Вагнер», та координували операції впливу на політичні процеси в країні.
Зокрема, фігуранти справи фінансували поширення дезінформації: загалом було витрачено понад 24 тисячі доларів на розміщення маніпулятивних матеріалів. Вони створювали фейкові сторінки, які імітували місцеві медіа, та просували наративи про «загрозу з боку Заходу».
У 2025 році через один із таких акаунтів поширювалися фейки про нібито втягнення Анголи у війну в Україні.
Крім інформаційного впливу, росія також намагалася зміцнити свої позиції в політичному середовищі, пропонуючи до 15 мільйонів доларів на виборчі кампанії в обмін на лояльність кандидатів.
У Центрі наголошують, що викриття шпигунської мережі в Анголі є підтвердженням системної політики РФ в Африці.
Попри антиколоніальну риторику, кремль фактично впроваджує на континенті так званий «гібридний колоніалізм», намагаючись встановити контроль над ресурсами та перешкодити зближенню африканських країн із західними партнерами.
- Кремль перейшов на системне вербування іноземців у російську армію для участі у війні проти України. Понад 1780 громадян із 36 країн Африки наразі воюють у складі російської армії проти України.