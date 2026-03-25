Єврокомісія заморозила оборонний план Угорщини на 16 млрд євро

Угорщина залишилася єдиною країною Євросоюзу, чий національний план у межах оборонної програми SAFE досі не затверджений у ЄС, пише RMF24.

Угорська заявка на суму близько 16 мільярдів євро наразі не задоволена. Хоча офіційний Брюссель заявляє, що оцінка плану триває, неофіційні джерела в дипломатичних колах підтверджують: фінансування заблоковане через деструктивну позицію Віктора Орбана.

Головною причиною такого кроку стало вето Угорщини на виділення Україні кредиту в розмірі 90 мільярдів євро. Європейські дипломати наголошують, що неможливо надавати мільярди режиму Орбана, поки він порушує принцип «лояльної співпраці» та блокує допомогу нашій державі.

Крім того, Будапешт вимагає від програми SAFE на мільярд євро більше, ніж йому першочергово виділили, і це лише додає напруженості в переговорах.

Список претензій ЄС до Угорщини не обмежується лише українським питанням. Брюссель закидає Будапешту блокування 20-го пакета санкцій проти РФ та затримку виплат із Європейського фонду миру (через що, зокрема, Польща не може отримати компенсацію за передану зброю). Також гостро стоять питання корупції та прозорості державних закупівель в Угорщині. За деякими даними, Єврокомісія може свідомо зволікати з рішенням до парламентських виборів в Угорщині, де опозиційна партія «Тиса» має шанси на перемогу.