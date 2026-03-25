Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Самотність Патріарха. Як і чим запам'ятається Філарет Денисенко
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Єврокомісія заморозила оборонний план Угорщини на 16 млрд євро

Серед причин – блокування нового пакета санкцій проти Росії і 90-мільярдного кредиту Україні.

прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Угорщина залишилася єдиною країною Євросоюзу, чий національний план у межах оборонної програми SAFE досі не затверджений у ЄС, пише RMF24

Угорська заявка на суму близько 16 мільярдів євро наразі не задоволена. Хоча офіційний Брюссель заявляє, що оцінка плану триває, неофіційні джерела в дипломатичних колах підтверджують: фінансування заблоковане через деструктивну позицію Віктора Орбана.

Головною причиною такого кроку стало вето Угорщини на виділення Україні кредиту в розмірі 90 мільярдів євро. Європейські дипломати наголошують, що неможливо надавати мільярди режиму Орбана, поки він порушує принцип «лояльної співпраці» та блокує допомогу нашій державі.

Крім того, Будапешт вимагає від програми SAFE на мільярд євро більше, ніж йому першочергово виділили, і це лише додає напруженості в переговорах.

Список претензій ЄС до Угорщини не обмежується лише українським питанням. Брюссель закидає Будапешту блокування 20-го пакета санкцій проти РФ та затримку виплат із Європейського фонду миру (через що, зокрема, Польща не може отримати компенсацію за передану зброю). Також гостро стоять питання корупції та прозорості державних закупівель в Угорщині. За деякими даними, Єврокомісія може свідомо зволікати з рішенням до парламентських виборів в Угорщині, де опозиційна партія «Тиса» має шанси на перемогу.

  • До нових погроз Орбана додався шантаж заблокувати експорт газу в Україну, поки наша держава не відновить роботу нафтопроводу «Дружба».
