Трамп закликав угорців 12 квітня голосувати за Орбана

Президент США заявив, що Орбан ніколи не підведе народ Угорщини.

Президент США Дональд Трамп закликав угорців 12 квітня голосувати за Віктора Орбана для його переобрання прем’єр-міністром країни.

Про це Дональд написав у соцмережі TruthSocial.

“Високоповажний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан — справді сильний і потужний лідер із доведеним досвідом досягнення видатних результатів. Він невтомно бореться за свою велику країну та народ і любить їх так само, як і я — Сполучені Штати Америки”, — написав глава Білого дому.

За словами Трампа, Віктор наполегливо працює, щоб захищати Угорщину, розвивати економіку, створювати робочі місця, розвивати торгівлю, зупиняти нелегальну імміграцію та забезпечувати закон і порядок.

Президент США каже, що відносини між Угорщиною та Штатами за його адміністрації досягли нових висот співпраці та вражаючих досягнень — значною мірою завдяки прем’єр-міністру Орбану.

Трамп зазначив, що з нетерпінням чекає на продовження тісної співпраці з Орбаном, щоб країни могли й надалі рухатися цим шляхом.

“Я з гордістю підтримав Віктора на переобрання у 2022 році й маю честь зробити це знову. День виборів — 12 квітня 2026 року. Угорщина: виходьте і голосуйте за Віктора Орбана. Він справжній друг, боєць і переможець, і має мою повну та беззастережну підтримку для переобрання на посаді прем’єр-міністра Угорщини — Віктор Орбан ніколи не підведе великий народ Угорщини. Я з ним до кінця!” — закликав Дональд.