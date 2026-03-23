Вікторія Сюмар: Вибори в умовах війни не можуть бути демократичними, а Telegram має бути легалізований

Вибори в Україні мають відбуватися лише після завершення бойових дій за умови дотримання справедливості, а медіаплатформи, зокрема Telegram, потребують термінового законодавчого регулювання.

Про це заявила народна депутатка від фракції «Європейська солідарність» Вікторія Сюмар на форумі Громадянської мережі ОПОРА «Ключові виклики електоральної демократії після великої війни».

За словами Сюмар, робота над виборчим законодавством активізувалася на тлі чуток про домовленості із союзниками щодо проведення кампанії вже цієї весни разом із референдумом.

«Вибори в умовах воєнного часу не можуть бути ні демократичними, ні вільними, ні справедливими. І це дуже важливо було окреслити, тому що бажання провести такі вибори, коли Путін не буде стріляти по нам день-два чи тиждень — це не про демократичний виборчий процес», — наголосила вона.

Нардепка додала, що українське суспільство матиме надзвичайно високий запит на справедливість. Будь-які фальсифікації чи порушення стандартів можуть спровокувати гостру реакцію, враховуючи історичний досвід українських революцій.

Окремо Вікторія Сюмар нагадала про роль анонімних платформ, які сьогодні де-факто виконують роль медіа, але не несуть жодної відповідальності. Вона зазначила, що «Єдиний марафон» фактично «вбив» політичне телебачення, натомість українці масово перейшли в Telegram, який став джерелом інформації для 78% громадян.

«Ми отримали монстра, який ніяким чином і ніяким органом не регульований. Більше того, це платформа, яка сама не визнає принципів відповідальності», — заявила Сюмар.

Депутатка порівняла ситуацію з Telegram із досвідом співпраці з Meta (Facebook), де існує діалог щодо обмеження російської пропаганди. Telegram же, за її словами, відмовляється від будь-якої регуляції контенту — від дезінформації до продажу наркотиків.

Сюмар закликала прискорити роботу над законопроєктом про регулювання платформ спільного доступу, аби вивести їх у легальне поле України. Вона підкреслила, що без цього неможливо забезпечити рівний доступ до медіа для учасників виборчого процесу.

«В Telegram ви навіть не можете подати позов про захист честі і гідності, який гарантований Конституцією України. Медіапростір має бути зрозумілим і таким, на який держава може вплинути у разі порушень», — наголосила вона.

На думку парламентарки, процес підготовки законопроєкту наразі гальмується.

«Це виглядає так, ніби зробити крок вперед і обов'язково два-три назад», — додала вона. А треба, за її словами, діяти в інтересах держави, як це було у 2014–2016 роках під час обмеження російських соцмереж та каналів.