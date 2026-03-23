Гіпотетичне проведення референдуму про мирну угоду в Україні потребує ретельного аналізу та може мати серйозні наслідки для суспільної стабільності.

Про це заявила народна депутатка фракції «Слуга народу» Аліна Загоруйко на форумі Громадянської мережі ОПОРА «Ключові виклики електоральної демократії після великої війни».

«Перший виклик — це те, що наше українське законодавство, зокрема Виборчий кодекс, говорить: загальнонаціональні вибори та референдуми в один день проводитися не можуть. Це факт. З іншого боку, якщо буде політична воля, ця норма теоретично може змінитися», — зазначила Загоруйко.

Вона наголосила, що до обговорення референдуму важливо зрозуміти його предмет.

«Я не можу говорити про референдум, поки не знаю, яке питання буде винесено на голосування. Від цього залежить усе — хто ініціює, як проводиться і які можуть бути наслідки», — підкреслила вона.

Нардепка також підкреслила юридичний аспект.

«Якщо мова йде про мирну угоду, треба дослідити, чиї це повноваження — президента чи Верховної Ради. Можливо, сюди не варто втягувати народ, а можливо — потрібна комбінація рішень. Це треба обговорювати», — вважає вона.

Загоруйко також попередила про ризик поляризації суспільства.

«Референдум реально може поляризувати наше суспільство. Якщо думка поділиться приблизно навпіл, це буде дуже погано — частина людей, навіть ті, хто перебуває у військовій формі, може залишитися незадоволеною», — підкреслила нардепка.

На думку Загоруйко, перш ніж проводити референдум, потрібно ретельно проаналізувати всі ризики та визначити, чи він дійсно необхідний.

«Якщо необхідний — тоді вже до нього приходити. Це очевидно політичне рішення, і його треба правильно підготувати», — резюмувала нардепка.