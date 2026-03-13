В Україні судитимуть двох колишніх співробітників ФСБ РФ за катування кримчанина

Їх обвинувачують у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни.

Двох експрацівників російської ФСБ судитимуть за катування мешканця Криму під час допитів, також вони брали участь у переслідуванні кримських татар.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

"Прокуратура автономії скерувала до суду обвинувальний акт щодо двох колишніх співробітників ГУ СБУ в АР Крим. Після окупації півострова вони перейшли на бік ворога та почали працювати в так званому "УФСБ рф по Республике Крым и г. Севастополю", – ідеться у повідомленні.

За даними слідства, на службі в окупантів вони брали участь у переслідуванні кримських татар за нібито причетність до організації "Хізб ут-Тахрір", яку РФ визнала терористичною.

Один із епізодів стався у 2016 році. Дізнавшись про проукраїнську позицію мешканця Ялти, обвинувачені прибули до його будинку, незаконно провели обшук і затримали чоловіка. Його доставили до будівлі окупаційного управління фсб, де понад шість годин катували та погрожували фізичною розправою, змушуючи зізнатися у причетності до "заборонених організацій".

Коли потерпілий відмовився давати потрібні свідчення, один із них зв’язав йому руки пластиковими стяжками та душив поліетиленовим пакетом, а інший вимагав підписати підготовлені документи.

Їх обвинувачують у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Одному також інкриміновано порушення недоторканності житла.