Затримали росіянина, який шпигував для РФ у різних регіонах України

Контррозвідка Служби безпеки затримала росіянина, який працював на російську воєнну розвідку (більш відому як гру). Зловмисник відстежував локації Сил оборони, по яких ворог готував ракетно-дронові атаки.

Про це повідомила СБУ.

Фото: СБУ Документи затриманого росіянина

Як встановило розслідування, росіянин мав посвідку на постійне проживання в Україні та шпигував під прикриттям зварювальника у приватній компанії на Дніпропетровщині.

Під час робочих відряджень по різних регіонах України він відстежував координати українських військ. Серед основних об’єктів, які його цікавили, були підрозділи ППО, блокпости і аеродроми Сил оборони у Дніпропетровській області та на заході України. Інформатор позначав їхнє розташування на гугл-картах, щоб сформувати «звіт» для гру РФ.

Задокументували, як, перебуваючи на заході України, чоловік намагався виявити місцеві летовища з бойовою авіацією ЗСУ.

Контррозвідка СБУ тримала цього росіянина «у полі зору» ще від початку його шпигунської активності. Таким чином вдалося не тільки задокументувати його злочини, а й убезпечити всі локації Сил оборони, які розвідав фігурант.

Інформатора затримали за місцем його проживання у Кіровоградській області.

За матеріалами справи, росіянин був завербований гру РФ через його давнього знайомого, який співпрацює з росіянами на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами його співпраці з ворогом.Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.