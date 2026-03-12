Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У Німеччині розпочався дводенний страйк пілотів Lufthansa

Профспілка закликає до підвищення заробітної плати в регіональній дочірній та більших пенсій для пілотів.

Фото: EPA/UPG

Сьогодні у Німеччині розпочався дводенний страйк пілотів авіакомпаній Lufthansa, Lufthansa Cargo та Lufthansa Cityline, повідомляє DW.

Страйк найбільше вплине на рейси до Мюнхена та Франкфурта.

Однак, за даними Lufthansa, щонайменше половина запланованих рейсів все ще буде виконуватися протягом двох днів, при цьому очікується, що до 60% рейсів на далекомагістральних маршрутах будуть виконані.

Профспілка пілотів, яка ініціювала страйк, Vereinigung Cockpit, заявила, що він буде меншим, ніж страйк місяць тому, який також включав бортпровідників.

Голова профспілки Андреас Піньєйру заявив, що очікує близько 300 скасованих рейсів на день проти 800 скасованих рейсів.

Авіакомпанія назвала страйк черговим кроком до ескалації. У компанії наголосили, що він особливо шкодить зараз, коли війна в Ірані вже створила проблеми для пасажирів у всьому світі. Водночас рейси на Близький Схід були виключені зі страйку.

Профспілка, зі свого боку, закликає до підвищення заробітної плати в регіональній дочірній компанії CityLine та до вищих пенсій для пілотів Lufthansa Cargo та основної авіакомпанії Lufthansa.

