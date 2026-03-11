Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Зеленський: Україна отримала ракети для систем Patriot від Німеччини

Ідеться про ракети PAC-3, про постачання яких було домовлено під час останнього засідання "Рамштайн".

Зеленський: Україна отримала ракети для систем Patriot від Німеччини

Перед зустріччю з президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер, президент Володимир Зеленський заявив, що 10 березня Україна отримала ракети PAC-3 від Німеччини, постачання яких було узгоджено під час засідання у форматі "Рамштайн", пише Укрінформ.

"Дійсно на останньому "Рамштайні" була домовленість від партнерів, що ми отримаємо приблизно ту кількість ракет, про яку ви говорите (35 ракет — ред.) для систем Patriot, саме PAC-3. Це було не від однієї країни, будемо чесними, від кількох країн. Сумарно було стільки, скільки ви сказали. Це один із пакетів протиповітряної оборони, про який час від часу ми домовляємось з партнерами. Ми хотіли б більше, вийшло, як вийшло. Німецька частина від цих ракет вчора зайшла, дякуємо за це", – розповів Зеленський.

