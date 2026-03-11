Зеленський: Україна отримала ракети для систем Patriot від Німеччини

Перед зустріччю з президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер, президент Володимир Зеленський заявив, що 10 березня Україна отримала ракети PAC-3 від Німеччини, постачання яких було узгоджено під час засідання у форматі "Рамштайн", пише Укрінформ.

"Дійсно на останньому "Рамштайні" була домовленість від партнерів, що ми отримаємо приблизно ту кількість ракет, про яку ви говорите (35 ракет — ред.) для систем Patriot, саме PAC-3. Це було не від однієї країни, будемо чесними, від кількох країн. Сумарно було стільки, скільки ви сказали. Це один із пакетів протиповітряної оборони, про який час від часу ми домовляємось з партнерами. Ми хотіли б більше, вийшло, як вийшло. Німецька частина від цих ракет вчора зайшла, дякуємо за це", – розповів Зеленський.