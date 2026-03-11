Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
У Росії заочно засудили українську медіаекспертку Ірину Земляну за нібито “напад” на російського посла у Варшаві у 2022 році

Ірина Земляна заперечила звинувачення.

Посол Росії у Польщі Сергій Андрєєв, Варшава, 9 травня 2022
Фото: Andrzej Iwanczuk

Московський міський суд (Росія) заочно засудив до 13 років колонії загального режиму медіаекспертку Інституту масової інформації (ІМІ) Ірину Земляну, щодо якої було сфабриковано кримінальну справу про напад на посла Росії в Польщі Сєргєя Андрєєва у Варшаві у 2022 році. Про це повідомляє ІМІ із посиланням на “Медіазону”.

Земляну визнали винною за трьома статтями кримінального кодексу РФ:

  • напад на представника іноземної держави для ускладнення міжнародних відносин (ч. 2 ст. 360 КК); 
  • розпалювання ненависті та ворожнечі із застосуванням насильства (пп. “а” та “в” ч. 2 ст. 282 КК); 
  • поширення так званих фейків про російську армію (п. “д” ч. 2 ст. 207.3 КК).

За версією генпрокуратури РФ, 9 травня 2022 року під час церемонії покладання вінків біля цвинтаря радянських воїнів у Варшаві Земляна разом з “іншими невстановленими особами” напала на російського посла. Слідство стверджує, що в дипломата нібито плеснули червоною рідиною, зірвали окуляри та георгіївську стрічку.

Також їй інкримінували поширення “фейків” через два дописи в соцмережах про злочини російських військових в Україні, опубліковані у 2022–2024 роках.

Раніше Ірина Земляна заявляла, що не обливала посла, і заперечує звинувачення. За її словами, вона не обливала посла, а лише вилила на себе буряковий сік під час протесту. Земляна пояснила, що акція мала символізувати кров українців, які гинуть через війну Росії проти України. Медіаекспертка наголосила, що справу проти неї сфабриковано. Вона також зазначила, що польські правоохоронці не визнали її винною в цьому інциденті.

