Російські окупанти вбили цивільного у Гаврилівці Херсонської області

На Херсонщині російські окупанти атакували село Гаврилівка. Унаслідок обстрілу загинув цивільний. 

Про це інформує Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 11 березня близько 12:00 окупанти скинули вибухівку з БпЛА на одну з вулиць села Гаврилівка Бериславського району.

У зоні ураження снаряда опинився 66-річний чоловік, який отримав травми, несумісні із життям.

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

