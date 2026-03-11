Публікація про вигадану країну Муріноа: МОН оновить Перелік наукових фахових видань і перевірить їх на відповідність критеріям

Міністерство освіти і науки перевірить усі наукові видання, яким воно раніше присвоїло категорію “Б”, на відповідність вимогам. Розгляд заявок на включення до категорії розпочнуть 1 травня.

Під час перевірки та оцінювання усі журнали категорії “Б”, що зараз входять до Переліку наукових фахових видань України і подадуть заявку в новий, будуть переглянуті. З 1 червня до оновленого Переліку внесуть лише ті, що відповідають вимогам, повідомили в МОН на запит LB.

Запит стосувався публікації видання “Бабель” про те, що один з наукових журналів, акредитованих категорією “Б” від міністерства освіти і науки, опублікував написану штучним інтелектом статтю про неіснуючу країну за авторством вигаданого науковця.

“Видання, які не відповідатимуть встановленим Міністерством вимогам, втратять право бути фаховими виданнями для цілей державного визнання наукових публікацій при атестаційних процесах здобувачів наукових ступенів”, – йдеться у відповіді на запит.

У МОН додали, що “жодні обставини та факти, які мають значення для оцінки відповідності видання встановленим вимогам, не залишаються поза увагою”.

Міністерство засудило прояви академічної недоброчесності та вказало, що публікація матеріалів, що не відповідають стандартам публікаційної етики, належного рецензування та редакційного контролю, є неприпустимою і підриває довіру до наукових публікацій.

Контекст

Викладач Київської школи економіки Ігор Сердюк під вигаданим ім'ям магістра історії Василя Сокаленка опублікував статтю про неіснуючу країну Муріноа в справжньому науковому журналі "Національні інтереси України". Сердюк хотів показати, що деякі наукові журнали роблять бізнес на псевдонаукових працях, а автори цих робіт отримують завдяки цьому наукові ступені.

Вартість публікації статті про Муріноа, що була написана ChatGPT, склала 1200 гривень. Відповідь про схвалення публікації надійшла за настільки короткий час, що перевірити статтю на відповідність було б неможливо.

"Національні інтереси України" входять до видавничої групи "Наукові перспективи". Після публікації журналістів в журналі заявили про те, що стаття не відповідає вимогам.



