Росіяни вдарили "шахедом" по Харкову. Є загиблі (оновлено)

Російська армія вранці вдарила дроном по Харкову. Удар припав на Шевченківський район.

За оновленими даними, постраждало приватне цивільне підприємство. Інформацію про атаку голова ОВА Олег Синєгубов та міський голова Терехов опублікували у Telegram близько 8 ранку.

Станом на 8:30 відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених. Усі вони в важкому стані.

Попередню атаку ворог провів по місту близько 19 години. Атакував приватний сектор Холодногірського району, була масштабна пожежа.

А до того, вночі, росіяни провели три атаки. Поранень дістали 10 людей, зокрема дитина.



