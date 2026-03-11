Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Росіяни вдарили "шахедом" по Харкову. Є загиблі (оновлено)

Удар припав, зокрема, на приватне цивільне підприємство. 

Росіяни вдарили "шахедом" по Харкову. Є загиблі (оновлено)
Фото: nakypilo.ua

Російська армія вранці вдарила дроном по Харкову. Удар припав на Шевченківський район.

За оновленими даними, постраждало приватне цивільне підприємство. Інформацію про атаку голова ОВА Олег Синєгубов та міський голова Терехов опублікували у Telegram близько 8 ранку. 

Станом на 8:30 відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених. Усі вони в важкому стані.

  • Попередню атаку ворог провів по місту близько 19 години. Атакував приватний сектор Холодногірського району, була масштабна пожежа.
  • А до того, вночі, росіяни провели три атаки. Поранень дістали 10 людей, зокрема дитина. 


