Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Сили оборони завдали серії ударів по об'єктах ворога на окупованій території

Зокрема, вдарили по складу ППМ. 

Сили оборони завдали серії ударів по об'єктах ворога на окупованій території
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

В ніч на 10 березня Сили оборони завдали серії уражень по військових об'єктах ворога. Ударні дрони успішно атакували склади пально-мастильних матеріалів поблизу Коптєвого та Макіївки, а також станцію радіоелектронної боротьби в районі Донецька.

Також вразили пункт управління ударними дронами Росії біля Мирнограда, підрозділ артилерії ворога в околицях Сухецького та артилерійську гармату біля Дорожнянки Донецької області. Про це повідомили в Генштабі

"Також українські військові завдали вогневого ураження по скупченню живої сили противника у районах Новомиколаївки (ТОТ Запорізької області), Селидового (ТОТ Донецької області) та Покровська", – йдеться у повідомленні. 

Ударів завдали в рамках зниження наступального потенціалу агресора. 

