В ніч на 10 березня Сили оборони завдали серії уражень по військових об'єктах ворога. Ударні дрони успішно атакували склади пально-мастильних матеріалів поблизу Коптєвого та Макіївки, а також станцію радіоелектронної боротьби в районі Донецька.

Також вразили пункт управління ударними дронами Росії біля Мирнограда, підрозділ артилерії ворога в околицях Сухецького та артилерійську гармату біля Дорожнянки Донецької області. Про це повідомили в Генштабі.

"Також українські військові завдали вогневого ураження по скупченню живої сили противника у районах Новомиколаївки (ТОТ Запорізької області), Селидового (ТОТ Донецької області) та Покровська", – йдеться у повідомленні.

Ударів завдали в рамках зниження наступального потенціалу агресора.