Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ГоловнаСуспільствоВійна

Генерал Комаренко: під час Олександрівського наступу звільнили майже всю захоплену ворогом частину Дніпропетровської області

За лютий оборонці деокупували більше землі, ніж за той місяць змогли захопити росіяни. 

Генерал Комаренко: під час Олександрівського наступу звільнили майже всю захоплену ворогом частину Дніпропетровської області
Генерал-майор Олександр Комаренко
Фото: Генштаб

Сили оборони під час контрнаступальної операції на Олександрівському напрямку звільнили майже всю територію Дніпропетровської області, яку раніше захопив ворог. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів начальник Головного оперативного управління Генерального штабу генерал-майор Олександр Комаренко. 

Він додав, що загальна деокупована площа на Олександрівському напрямку (включає частини Запорізької, Донецької і Дніпропетровської областей) становить понад 400 квадратних кілометрів. На трохи меншій території Сили оборони провели зачистку тилової зони від інфільтрованих туди росіян.

"Звільнена майже вся територія Дніпропетровської області. Залишилося допрацювати три невеликі населені пункти і ще два – зачистити. До речі, завдяки цим активним діям у лютому маємо позитивну динаміку – звільнено більше території, ніж втрачено", – сказав Комаренко.

Генерал пояснив, що метою просування росіян у Дніпропетровській області було створення там буферної зони довкола Донецької області, яку вони хочуть окупувати повністю. 

  • Олександрівський напрямок важливий для Росії для повної окупації Донецької області. Ворог намагався просунутися вздовж шосе Донецьк – Запоріжжя, прорватися до Покровського, щоб сприяти захопленню Гуляйполя, пояснював аналітик Віктор Кевлюк. 
  • 16 лютого Сирський підтвердив, що в районі Гуляйполя Сили оборони пішли в контрнаступ. 
  • Вперше з часів операції в Курській області Росії Сили оборони України взяли під контроль більше території, ніж за цей час зміг окупувати ворог. 
  • 9 березня головком розповів, що протягом лютого ДШВ звільнили понад 285 км квадратних. 
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies