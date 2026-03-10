Генерал Комаренко: під час Олександрівського наступу звільнили майже всю захоплену ворогом частину Дніпропетровської області

Сили оборони під час контрнаступальної операції на Олександрівському напрямку звільнили майже всю територію Дніпропетровської області, яку раніше захопив ворог. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів начальник Головного оперативного управління Генерального штабу генерал-майор Олександр Комаренко.
Він додав, що загальна деокупована площа на Олександрівському напрямку (включає частини Запорізької, Донецької і Дніпропетровської областей) становить понад 400 квадратних кілометрів. На трохи меншій території Сили оборони провели зачистку тилової зони від інфільтрованих туди росіян.
"Звільнена майже вся територія Дніпропетровської області. Залишилося допрацювати три невеликі населені пункти і ще два – зачистити. До речі, завдяки цим активним діям у лютому маємо позитивну динаміку – звільнено більше території, ніж втрачено", – сказав Комаренко.
Генерал пояснив, що метою просування росіян у Дніпропетровській області було створення там буферної зони довкола Донецької області, яку вони хочуть окупувати повністю.
- Олександрівський напрямок важливий для Росії для повної окупації Донецької області. Ворог намагався просунутися вздовж шосе Донецьк – Запоріжжя, прорватися до Покровського, щоб сприяти захопленню Гуляйполя, пояснював аналітик Віктор Кевлюк.
- 16 лютого Сирський підтвердив, що в районі Гуляйполя Сили оборони пішли в контрнаступ.
- Вперше з часів операції в Курській області Росії Сили оборони України взяли під контроль більше території, ніж за цей час зміг окупувати ворог.
- 9 березня головком розповів, що протягом лютого ДШВ звільнили понад 285 км квадратних.