Генерал Комаренко: під час Олександрівського наступу звільнили майже всю захоплену ворогом частину Дніпропетровської області

За лютий оборонці деокупували більше землі, ніж за той місяць змогли захопити росіяни.

Сили оборони під час контрнаступальної операції на Олександрівському напрямку звільнили майже всю територію Дніпропетровської області, яку раніше захопив ворог. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів начальник Головного оперативного управління Генерального штабу генерал-майор Олександр Комаренко.

Він додав, що загальна деокупована площа на Олександрівському напрямку (включає частини Запорізької, Донецької і Дніпропетровської областей) становить понад 400 квадратних кілометрів. На трохи меншій території Сили оборони провели зачистку тилової зони від інфільтрованих туди росіян.

"Звільнена майже вся територія Дніпропетровської області. Залишилося допрацювати три невеликі населені пункти і ще два – зачистити. До речі, завдяки цим активним діям у лютому маємо позитивну динаміку – звільнено більше території, ніж втрачено", – сказав Комаренко.

Генерал пояснив, що метою просування росіян у Дніпропетровській області було створення там буферної зони довкола Донецької області, яку вони хочуть окупувати повністю.