Унаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині поранені люди

Під обстрілом опинилися три райони Дніпропетровщини.

Армія РФ упродовж дня понад 30 разів атакувала Дніпропетровську область дронами і з артилерії. Двоє людей постраждали.

Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ворожими ударами опинилися Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені агрофірма, адмінбудівлі, два приватні будинки. Поранений 69-річний чоловік.

У Петропавлівській і Межівській громадах Синельниківського району через обстріли пошкоджене підприємство, горів гараж. Поранень зазнав 68-річний чоловік.

На Криворіжжі у Зеленодольській та Апостолівській громадах росіяни пошкодили автозаправку.