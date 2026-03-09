У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Унаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині поранені люди

Під обстрілом опинилися три райони Дніпропетровщини.

Унаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині поранені люди
наслідки російського удару
Фото: Дніпропетровська область

Армія РФ упродовж дня понад 30 разів атакувала Дніпропетровську область дронами і з артилерії. Двоє людей постраждали.

Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ворожими ударами опинилися Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені агрофірма, адмінбудівлі, два приватні будинки. Поранений 69-річний чоловік.

У Петропавлівській і Межівській громадах Синельниківського району через обстріли пошкоджене підприємство, горів гараж. Поранень зазнав 68-річний чоловік.

На Криворіжжі у Зеленодольській та Апостолівській громадах росіяни пошкодили автозаправку.

﻿
