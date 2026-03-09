Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
​Із чотирьох населених пунктів Херсонщини примусово евакуюють ще 46 дітей з батьками

Від 1 червня 2025 року з прифронтових територій вивезли понад 178 тисяч людей, серед них понад 23 тисячі дітей та більше 6 тисяч маломобільних осіб.

​Із чотирьох населених пунктів Херсонщини примусово евакуюють ще 46 дітей з батьками
Із чотирьох громад Херсонської області буде примусово евакуйовано ще 46 дітей із батьками або законними представниками.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

"Координаційний штаб з проведення евакуаційних заходів ухвалив рішення про обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 46 дітей разом із батьками або законними представниками з чотирьох населених пунктів Станіславської та Херсонської громад", йдеться у повідомленні. 

Частина родин з дітьми планують переїхати до більш безпечних територій у межах Херсонської громади, а також до Миколаєва та Одеси. 

Крім того, є попередні домовленості щодо можливого розміщення родин у Кривому Розі, а також у Полтавській, Кіровоградській, Волинській, Вінницькій та Одеській областях.

В Мінрозвитку зазначили, що від 1 червня 2025 року з прифронтових територій України до більш безпечних регіонів вже евакуйовано понад 178 тисяч людей, серед них понад 23 тисячі дітей та більше 6 тисяч маломобільних осіб.

 

