​Із чотирьох населених пунктів Херсонщини примусово евакуюють ще 46 дітей з батьками

Від 1 червня 2025 року з прифронтових територій вивезли понад 178 тисяч людей, серед них понад 23 тисячі дітей та більше 6 тисяч маломобільних осіб.

Із чотирьох громад Херсонської області буде примусово евакуйовано ще 46 дітей із батьками або законними представниками.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

"Координаційний штаб з проведення евакуаційних заходів ухвалив рішення про обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 46 дітей разом із батьками або законними представниками з чотирьох населених пунктів Станіславської та Херсонської громад", йдеться у повідомленні.

Частина родин з дітьми планують переїхати до більш безпечних територій у межах Херсонської громади, а також до Миколаєва та Одеси.

Крім того, є попередні домовленості щодо можливого розміщення родин у Кривому Розі, а також у Полтавській, Кіровоградській, Волинській, Вінницькій та Одеській областях.

В Мінрозвитку зазначили, що від 1 червня 2025 року з прифронтових територій України до більш безпечних регіонів вже евакуйовано понад 178 тисяч людей, серед них понад 23 тисячі дітей та більше 6 тисяч маломобільних осіб.