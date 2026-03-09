Задокументовано продаж реактивної протитанкової гранати, підствольного гранатомета, понад 3,5 тис набоїв різного калібру, а також двох автоматів і ручного кулемета.

У Києві викрили канал незаконного збуту зброї через фейкову СТО

У Києві перекрили канал незаконного збуту зброї та боєприпасів, який діяв під виглядом станції технічного обслуговування, повідомляє Офіс генпрокурора.

Як встановило слідство, 50-річний киянин облаштував за місцем проживання імпровізовану СТО. Під виглядом ремонту автомобілів він збував вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухові пристрої.

Задокументовано продаж гранат різних типів, зокрема реактивної протитанкової гранати, підствольного гранатомета, понад 3,5 тис набоїв різного калібру, а також двох автоматів і ручного кулемета.

У ході розслідування встановлено ймовірну причетність до незаконної діяльності ще двох осіб. Під час обшуків за місцями їхнього проживання вилучено 6 одиниць вогнепальної зброї, 3 гранатомети, близько 200 гранат і гранатометних пострілів, тротилову шашку, протитанкову керовану ракету, протипіхотну міну направленої дії та понад 8 тис. набоїв.

Усіх трьох чоловіків затримано відповідно до ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України. За клопотанням прокуратури, їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Слідство встановлює джерела походження зброї та можливу причетність інших осіб.