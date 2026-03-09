У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
На місці влучання російської ракети у Харкові завершили пошуково-рятувальні роботи

З-під завалів деблоковано фрагменти тіл, ідентифікація ще триває.

На місці влучання російської ракети у Харкові завершили пошуково-рятувальні роботи
Техніка на місці російського удару у Харкові
Фото: ДСНС

Сьогодні, 9 березня, у на місці російського ракетного удару по будинку в Харкові, завершені пошуково-рятувальні роботи. Зниклими безвісти залишаються ще 4 людини.

Про це повідомили у ДСНС.

Роботи тривали понад дві доби. Рятувальники розбирали важкі бетонні конструкції. Всього вивезли понад 2400 кубометрів будматеріалів. 

«Це був цілеспрямований удар. Серед ночі, коли десятки родин - жителів цієї пʼятиповерхівки - спали. На жаль, загинули 10 людей, серед них 2 дитини: 7-річний хлопчик та 13-річна дівчинка», – розповіли у ДСНС.

Також з-під завалів деблоковано фрагменти тіл, ідентифікація ще триває. 

Щонайменше 16 людей унаслідок атаки травмовані, серед них 3 дитини. Кінологи з пошуковими собаками ще продовжуватимуть працювати і після завершення рятувальної операції, бо, відповідно до заяв, зниклими безвісти залишаються ще 4 людини. 

Кінолог працює на місці удару у Харкові
Фото: ДСНС
Кінолог працює на місці удару у Харкові

Загалом унаслідок цього удару пошкоджено близько двох десятків будинків, автомобілі, заклад освіти. До розбору завалів і ліквідації наслідків ракетного удару були залучені сотні фахівців. Працювали кінологи, верхолази, інженерний підрозділ, команди ДСНС з інших регіонів. Психологи надали допомогу десяткам людей.

Роботу ускладнювали постійні тривоги. У суботу ворог прицільно повторно атакував групи рятувальників під час проведення робіт. У Дніпрі знищено 3 автомобілі ДСНС, 1 - у Харкові. А сьогодні вранці на Полтавщині ворожі удари пошкодили ще три автомобілі ДСНС. Особовий склад не постраждав.

Сьогодні, 9 березня, у Харкові оголосили День жалоби за загиблими унаслідок ракетного удару 7 березня. 

﻿
