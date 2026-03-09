Сьогодні в Харкові оголосили День жалоби за загиблими унаслідок удару РФ (доповнено)

Сьогодні, 9 березня, у Харкові оголосили День жалоби за загиблими унаслідок ракетного удару 7 березня. Пошуково-рятувальні роботи завершені.
Про це написав начальник ОВА Олег Синєгубов.
Він нагадав, що ворожа ракета прямим влучанням у багатоповерховий будинок вбила щонайменше 10 людей, зокрема двох дітей. Точна кількість жертв ще встановлюється.
«Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Це жорстокий злочин окупантів проти наших мирних людей, який ми ніколи не забудемо й ніколи не пробачимо», – написав начальник ОВА.
Доповнення. У ДСНС розповіли, що пошуково-рятувальні роботи завершені, але кінологи з пошуковими собаками ще продовжуватимуть працювати і після завершення рятувальної операції, бо, відповідно до заяв, зниклими безвісти залишаються ще 4 людини.
- Унаслідок атаки зруйнований під’їзд житлової 5-поверхівки, а також пошкоджені конструкції квартир на верхніх поверхах сусіднього будинку.
- В Офісі генпрокурора повідомили, що, попередньо, війська РФ вдарили по будинку ракетою “Изделие-30”.
- Поранення отримали 26 харків’ян, серед них є діти, які перебувають у важкому стані.
- Вчора, 8 березня, на місці влучання ще проводили пошуково-рятувальні роботи.