Сьогодні в Харкові оголосили День жалоби за загиблими унаслідок удару РФ (доповнено)

Відомо про десятьох загиблих, але точну кількість жертв ще встановлюють.

Сьогодні, 9 березня, у Харкові оголосили День жалоби за загиблими унаслідок ракетного удару 7 березня. Пошуково-рятувальні роботи завершені.

Про це написав начальник ОВА Олег Синєгубов.

Він нагадав, що ворожа ракета прямим влучанням у багатоповерховий будинок вбила щонайменше 10 людей, зокрема двох дітей. Точна кількість жертв ще встановлюється.

«Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Це жорстокий злочин окупантів проти наших мирних людей, який ми ніколи не забудемо й ніколи не пробачимо», – написав начальник ОВА.

Доповнення. У ДСНС розповіли, що пошуково-рятувальні роботи завершені, але кінологи з пошуковими собаками ще продовжуватимуть працювати і після завершення рятувальної операції, бо, відповідно до заяв, зниклими безвісти залишаються ще 4 людини.