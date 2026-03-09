Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ГоловнаСуспільствоЖиття

Сьогодні в Харкові оголосили День жалоби за загиблими унаслідок удару РФ (доповнено)

Відомо про десятьох загиблих, але точну кількість жертв ще встановлюють.

Сьогодні в Харкові оголосили День жалоби за загиблими унаслідок удару РФ (доповнено)
Наслідки російського удару по Харкову

Сьогодні, 9 березня, у Харкові оголосили День жалоби за загиблими унаслідок ракетного удару 7 березня. Пошуково-рятувальні роботи завершені. 

Про це написав начальник ОВА Олег Синєгубов.

Він нагадав, що ворожа ракета прямим влучанням у багатоповерховий будинок вбила щонайменше 10 людей, зокрема двох дітей. Точна кількість жертв ще встановлюється. 

«Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Це жорстокий злочин окупантів проти наших мирних людей, який ми ніколи не забудемо й ніколи не пробачимо», – написав начальник ОВА.

Доповнення. У ДСНС розповіли, що пошуково-рятувальні роботи завершені, але кінологи з пошуковими собаками ще продовжуватимуть працювати і після завершення рятувальної операції, бо, відповідно до заяв, зниклими безвісти залишаються ще 4 людини. 

  • Унаслідок атаки зруйнований під’їзд житлової 5-поверхівки, а також пошкоджені конструкції квартир на верхніх поверхах сусіднього будинку.
  • В Офісі генпрокурора повідомили, що, попередньо, війська РФ вдарили по будинку ракетою “Изделие-30”.
  • Поранення отримали 26 харків’ян, серед них є діти, які перебувають у важкому стані.
  • Вчора, 8 березня, на місці влучання ще проводили пошуково-рятувальні роботи.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies