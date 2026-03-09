Вночі росіяни атакували двома балістичними ракетами і майже 200 БпЛА

У ніч на 9 березня російські війська атакували Україну балістикою та безпілотниками. Росіяни запустили 2 ракети та 197 дронів. ППО знешкодила 16 БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Росіяни запустили дві балістичні ракети Іскандер-М із ТОТ АР Крим.197 ударниих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів запускали із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим. Близько 120 із запущених дронів – це "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила/подавила 161 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання двох ракет та 36 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 9 березня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.