​У понеділок графіки відключень світла діятимуть лише для промислових споживачів

У понеділок, 9 березня, в частині регіонів України з 08:00 до кінця доби для промислових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності.
Про це повідомило Укренерго.
"Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему", - йдеться в повідомленні.
У компанії попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Про час та обсяг відключень інформуватимуть обленерго на своїх офіційних сторінках у соцмережах.
- Як повідомлялося, вночі 7 березня російські війська здійснили п'яту з початку року масовану ракетно-дронову атаку на обʼєкти енергетики України.
- Також росіян дві доби поспіль атакували газовидобувні об’єкти на Полтавщині.