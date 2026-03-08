​У понеділок графіки відключень світла діятимуть лише для промислових споживачів

У понеділок, 9 березня, в частині регіонів України з 08:00 до кінця доби для промислових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності.

Про це повідомило Укренерго.

"Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему", - йдеться в повідомленні.

У компанії попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Про час та обсяг відключень інформуватимуть обленерго на своїх офіційних сторінках у соцмережах.