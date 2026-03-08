Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
​У понеділок графіки відключень світла діятимуть лише для промислових споживачів

Причина – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему. 

​У понеділок графіки відключень світла діятимуть лише для промислових споживачів
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

У понеділок, 9 березня, в частині регіонів України з 08:00 до кінця доби для промислових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності.

Про це повідомило Укренерго.

"Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему", - йдеться в повідомленні.

У компанії попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Про час та обсяг відключень інформуватимуть обленерго на своїх офіційних сторінках у соцмережах.

﻿
